Yüzde 7.4 büyüdük düşman çatlattık

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Türkiye ekonomisi bu performansla 2016'da darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 6 çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Türkiye Hindistan'ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olurken, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sırada yer aldı. Türkiye büyümede AB ortalamasını ise 3'e katladı. AB üyesi 28 ülkenin ilk çeyrekteki büyüme ortalaması yüzde 2.4, OECD ülkelerinin yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde de büyüme yüzde 2.5'te kaldı. ABD ise yüzde 2.8 büyüme gösterdi. İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 882.7 milyar dolar- 3.2 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir 10 bin 597 dolardan 10 bin 782 dolara çıktı. Büyümede, kur saldırılarına rağmen ülkeye güvenini ortaya koyan sanayide çarkların hızlı dönmesi ve vatandaşın hızlanan harcaması lokomotif oldu. Büyümeye en büyük katkı 6.7 puan ile özel tüketimden gelirken; toplam yatırımlar 2.8, sanayi 1.87 puan katkı sağladı.
'TÜM OYUNLARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM'
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olmayı sürdürüyoruz. Ekonomik saldırılara ve oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam.
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci: Büyüme tahminini aşağı çeken uluslararası kuruluşlara cevabı verdik.
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek: Reformlara hız verip, büyümeyi yüksek patikada sürdüreceğiz.
MALİYE Bakanı Naci Ağbal: Üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönüyor.
TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu: Olumsuz beklenti ve tahminleri boşa çıkartmaya devam ediyoruz.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yine uluslararası kuruluşların tahminlerinin ötesinde büyüme sürecek.
'TÜM OYUNLARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM'
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olmayı sürdürüyoruz. Ekonomik saldırılara ve oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam.
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci: Büyüme tahminini aşağı çeken uluslararası kuruluşlara cevabı verdik.
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek: Reformlara hız verip, büyümeyi yüksek patikada sürdüreceğiz.
MALİYE Bakanı Naci Ağbal: Üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönüyor.
TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu: Olumsuz beklenti ve tahminleri boşa çıkartmaya devam ediyoruz.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yine uluslararası kuruluşların tahminlerinin ötesinde büyüme sürecek.
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