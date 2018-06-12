Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı. Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav başvuruları 2-20 Temmuz'da alınacak.
Maliye’ye 500 yeni personel
Etiketler: Vergi Denetim Kurulu , Maliye Bakanlığı , Resmi Gazete , Ankara
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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