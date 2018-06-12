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Maliye’ye 500 yeni personel

Maliye’ye 500 yeni personel
Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Başkanlığı'nın sınav duyurusu, 'de yayımlandı. Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı. Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta 'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav başvuruları 2-20 Temmuz'da alınacak.
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