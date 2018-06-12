Ülker, Ramazan Bayramı için çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle raflardaki yerini aldı. Ülker'in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğuna dikkat çeken pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, "Son 10 yılda hediyelik çikolata tercihi iki katına çıktı. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38.6'ya ulaştırdı" dedi. Buyurgan, bayram çikolatası tüketiminde yüzde 29'la Marmara'nın ilk sırada geldiğini sözlerine ekledi.
Bayram için 50’yi aşkın ürün
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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