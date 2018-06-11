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Merakla beklenen büyüme rakamı açıklandı

Merakla beklenen büyüme rakamı açıklandı

ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 10:01
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