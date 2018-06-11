Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü.
Ayrıntılar gelecek...
Merakla beklenen büyüme rakamı açıklandı
Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü.
Etiketler: Türkiye
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