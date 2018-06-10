Toplam 71 bin ihracatçının çatı örgütü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) başkanlık yarışı hızlandı. 2001-2009 döneminde TİM Başkanlığı yapan Oğuz Satıcı'nın geçen hafta adaylığını açıklamasının ardından diğer isimler de adaylıklarını açıklamaya başladı. Dün TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran'da yapılacak olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yarın da TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Konsey Başkanı İsmail Gülle'nin adaylığını açıklaması bekleniyor.
TİM’de başkanlık yarışı hızlanıyor
Etiketler: TİM , İstanbul , İsmail Gülle
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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