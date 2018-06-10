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Tatile çıkanlara fiyat rehberi

Tatile çıkanlara fiyat rehberi
2018 pek çok alanda olduğu gibi seyahatte de yeni trendleri beraberinde getirdi. Enuygun.com'un belirlediği fiyaara göre şu adresler alternatif oluşturuyor. Dünya kupası heyecanı için

RUSYA: Bu dönemlerde 'ya bilet fiyatları 380 TL'den başlıyor. Vizesiz ve ucuz tatilin adresi

TAYLAND: 'a 1427 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Hem yakın hem ucuz

BALKANLAR: Balkanlar Sofya'ya 291 TL'ye bilet bulunabiliyor. Alternatif bir cennet

MAURITIUS: 10 saatlik uçuşla ulaşılabilen adada tatil için vize yok. 'dan Mauritius'a 1855 TL'den başlayan fiyatlarla uçulabiliyor. Nezaketin ülkesi

JAPONYA: Bu dönemde 1764 TL'den başlayan fiyatlarla başkent Tokyo'ya uçak bileti bulunabiliyor.
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