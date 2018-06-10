Tatile çıkanlara fiyat rehberi

2018 pek çok alanda olduğu gibi seyahatte de yeni trendleri beraberinde getirdi. Enuygun.com'un belirlediği fiyatlara göre şu adresler alternatif oluşturuyor. Dünya kupası heyecanı için
RUSYA: Bu dönemlerde Moskova'ya bilet fiyatları 380 TL'den başlıyor. Vizesiz ve ucuz tatilin adresi
TAYLAND: Tayland'a 1427 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Hem yakın hem ucuz
BALKANLAR: Balkanlar Sofya'ya 291 TL'ye bilet bulunabiliyor. Alternatif bir cennet
MAURITIUS: 10 saatlik uçuşla ulaşılabilen adada tatil için vize yok. İstanbul'dan Mauritius'a 1855 TL'den başlayan fiyatlarla uçulabiliyor. Nezaketin ülkesi
JAPONYA: Bu dönemde 1764 TL'den başlayan fiyatlarla başkent Tokyo'ya uçak bileti bulunabiliyor.
RUSYA: Bu dönemlerde Moskova'ya bilet fiyatları 380 TL'den başlıyor. Vizesiz ve ucuz tatilin adresi
TAYLAND: Tayland'a 1427 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Hem yakın hem ucuz
BALKANLAR: Balkanlar Sofya'ya 291 TL'ye bilet bulunabiliyor. Alternatif bir cennet
MAURITIUS: 10 saatlik uçuşla ulaşılabilen adada tatil için vize yok. İstanbul'dan Mauritius'a 1855 TL'den başlayan fiyatlarla uçulabiliyor. Nezaketin ülkesi
JAPONYA: Bu dönemde 1764 TL'den başlayan fiyatlarla başkent Tokyo'ya uçak bileti bulunabiliyor.
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