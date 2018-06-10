Dünya futbola Ruslar Antalya’ya

14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan 21. FIFA Dünya Kupası, Rus ekonomisinin yanı sıra Türkiye'ye de kazandıracak. 11 farklı şehir ve 12 statta 32 takımın yarışacağı etkinlik boyunca Rusya futbol meraklılarını ağırlarken Türkiye de futbolu sevmeyen ve kalabalıktan kaçan Rus turistleri ağırlayacak. Dünya Kupası için 1.5 milyon ekstra turist bekleyen Rusya'da oteller dolunca evini günlük kiraya veren Ruslar, bu süreçte tatilini Türkiye'de yapacak.
Dünya Kupası'na katılacak ülkelerde oluşan yoğun talep tur ve uçak fiyatlarını yükseltince, bazı Avrupalı turistler önce İstanbul'da tatil yapıp buradan da Rusya'ya gidecek. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Rusya'da maça olan yoğun talep nedeniyle otellerin dolduğunu söyledi. Bu talebin günlük ev kiralama sektörünü de hareketlendirdiğini anlatan Koçkar, "Ruslar stada yakın yerlerde evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında kiraya veriyor. Maç dönemindeki kalabalık ve trafikten kaçmak isteyenler ise bu parayla Türkiye'ye tatile gelmeye hazırlanıyor" dedi. Pronto Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, yaklaşık 3 bin Avrupalı taraftarın Dünya Kupası'nı izlemeye Türkiye üzerinden gideceğini söyledi. Onaran, "Dünya Kupası'na katılan ülkelerin Rusya'ya talebi çok yüksek. Talep artınca bu durum uçak bilet fiyatlarını da artırıyor. Aynı zamanda o ülkelerde maçlara bilet bulmayı da zorlaştırıyor. Bazı Avrupalılar bunu Türkiye üzerinden giderek çözmeyi planlıyor. Böylece oradan alacağı tur fiyatına hem İstanbul'da 2-3 gün tatil yapıyor hem de daha kolay bilet buluyor" ifadelerini kullandı.
BETÜL ALAKENT
Dünya Kupası'na katılacak ülkelerde oluşan yoğun talep tur ve uçak fiyatlarını yükseltince, bazı Avrupalı turistler önce İstanbul'da tatil yapıp buradan da Rusya'ya gidecek. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Rusya'da maça olan yoğun talep nedeniyle otellerin dolduğunu söyledi. Bu talebin günlük ev kiralama sektörünü de hareketlendirdiğini anlatan Koçkar, "Ruslar stada yakın yerlerde evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında kiraya veriyor. Maç dönemindeki kalabalık ve trafikten kaçmak isteyenler ise bu parayla Türkiye'ye tatile gelmeye hazırlanıyor" dedi. Pronto Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, yaklaşık 3 bin Avrupalı taraftarın Dünya Kupası'nı izlemeye Türkiye üzerinden gideceğini söyledi. Onaran, "Dünya Kupası'na katılan ülkelerin Rusya'ya talebi çok yüksek. Talep artınca bu durum uçak bilet fiyatlarını da artırıyor. Aynı zamanda o ülkelerde maçlara bilet bulmayı da zorlaştırıyor. Bazı Avrupalılar bunu Türkiye üzerinden giderek çözmeyi planlıyor. Böylece oradan alacağı tur fiyatına hem İstanbul'da 2-3 gün tatil yapıyor hem de daha kolay bilet buluyor" ifadelerini kullandı.
BETÜL ALAKENT
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