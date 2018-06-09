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’den doluluk rekoru

THY’den doluluk rekoru
Türk Hava Yolları (), yüzde 80.7 ile tarihinin en yüksek ilk 5 aylık doluluk oranına ulaştı. THY tarafından Mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018'in ilk 4 ayından sonra, Mayıs'ta taşınan yolcu sayısı yıllık yüzde 4 artarak 6.1 milyona, toplam doluluk oranı yüzde 78'e ulaştı. Trafik sonuçlarına yılın ilk 5 aylık dönemi için bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 17'lik artış sağlandığı, yolcu sayısının da yüzde 19'luk yükselişle 29.3 milyona ulaştığı görüldü. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs döneminde 5 puanlık artışla yüzde 80.7 oldu.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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