;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. THY’den doluluk rekoru
  2. Karnesini gösterene hediye kitap

Kamu yönetimi verimli olacak

Kamu yönetimi verimli olacak
24 Haziran seçimleriyle devreye girecek , kamuda verimi artırırken, hizmet alan vatandaşı da memuru da mutlu edecek.
Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.
● Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.
Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.
● Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak.
Vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.
● Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.
Etiketler:
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ