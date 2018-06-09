Kamu yönetimi verimli olacak

24 Haziran seçimleriyle devreye girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kamuda verimi artırırken, hizmet alan vatandaşı da memuru da mutlu edecek.
● Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.
● Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.
● Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.
● Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak.
● Vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.
● Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.
● Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.
● Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.
● Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.
● Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak.
● Vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.
● Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.
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