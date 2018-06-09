‘Ahlaksız Moody’s’

Algı operasyonu yapmaya çalışan Moody's, yine sahneye çıktı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurumun notlarını yeni bir indirim için izlemeye aldı. Kararın Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla aynı gün yapılması dikkat çekti.
DOLAR ALDIRMADI
Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya çalışan Moody's'in açıklamasının ardından dolar bir miktar yükseldi. 4.53 liraya kadar çıkan dolar, daha sonra düşüşe geçti. Dolar dün günü 4.4920 liradan tamamladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararıyla ilgili, "Gerekçeleri oldukça komik. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam. Moody's'in kararı operasyonun devamı niteliğinde" dedi.
EKONOMİYE BAKARIZ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de "Moody's ne demiş kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz" diye konuştu. Türkiye ile ilgili yapılan açıklamaların kasıtlı olduğunu belirten Zeybekci, Biz Türk ekonomisi olarak sapasağlam ayaktayız" ifadesini kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Not indirim kararının Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" dedi.
DOLAR ALDIRMADI
Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya çalışan Moody's'in açıklamasının ardından dolar bir miktar yükseldi. 4.53 liraya kadar çıkan dolar, daha sonra düşüşe geçti. Dolar dün günü 4.4920 liradan tamamladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararıyla ilgili, "Gerekçeleri oldukça komik. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam. Moody's'in kararı operasyonun devamı niteliğinde" dedi.
EKONOMİYE BAKARIZ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de "Moody's ne demiş kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz" diye konuştu. Türkiye ile ilgili yapılan açıklamaların kasıtlı olduğunu belirten Zeybekci, Biz Türk ekonomisi olarak sapasağlam ayaktayız" ifadesini kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Not indirim kararının Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" dedi.
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