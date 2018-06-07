Sağlık Bakanlığı, e-nabızdan sonra tek tıkla sağlık dönemi başlattı. Aşı takviminden yüzme suyuna, hava kirlilik oranından sigara bağımlılık oranına kadar her türlü bilgiye tek tuşla sağlık bakanlığı web sitesinden ulaşılabilecek. www.sagligim.gov.tr adresindeki internet sitesi sağlıkla ilgili doğru bilgiye erişimi amaçlıyor. Hastalıklar, sağlıklı hayat, seyahat sağlığı, çevre ve sağlık konularında A'dan Z'ye sekmelerin olduğu sitede, çocukluk çağı aşı takvimi, beden kitle endeksi hesaplama, merkezi hekim randevu sistemi, yüzme suyu takip sistemi, kaplıca arama portalı, havanı koru, anne-bebek TV, sağlıkla ilgili videolar yer alıyor.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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