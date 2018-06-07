Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının yüzde 80'ini aşamayacağının hükme bağlandığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Söz konusu bu oranı enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı 'A' sınıfı olan konutlar için yüzde 90, 'B' sınıfı olan konutlar için yüzde 85'e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir."
Tasarruflu konuta kredi avantajı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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