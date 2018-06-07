SSK emeklisine en az bin 670 TL

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin önümüzdeki ay maaşı artacak. Zam oranında enflasyon oranı belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise ne kadar fark alacağını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyon açıklandı. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam oluşurken, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.39 enflasyon farkı ortaya çıktı. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Buna göre zam ve fark oranları artacak ya da azalacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89'luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 6.39 olan 5 aylık enflasyona göre bin 494 lira 77 kuruşa çıkacak. Yüzde 6.39'luk artış Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 52 lira 10 kuruşa ulaştıracak. İlk 5 aydaki yüzde 6.39'luk artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 669 lira 92 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan 995,38 liraya yükseltecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 50 LİRA OLACAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 6.39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4'lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, "Haziran enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz'da yapacağımız yüzde 3.5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak" dedi. Ağbal, enflasyon Haziran sonu itibariyle de yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacaklarını anlatan Ağbal, "Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" diye konuştu.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89'luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 6.39 olan 5 aylık enflasyona göre bin 494 lira 77 kuruşa çıkacak. Yüzde 6.39'luk artış Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 52 lira 10 kuruşa ulaştıracak. İlk 5 aydaki yüzde 6.39'luk artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 669 lira 92 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan 995,38 liraya yükseltecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 50 LİRA OLACAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 6.39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4'lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, "Haziran enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz'da yapacağımız yüzde 3.5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak" dedi. Ağbal, enflasyon Haziran sonu itibariyle de yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacaklarını anlatan Ağbal, "Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" diye konuştu.
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