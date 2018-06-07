EKonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın bu yılın ilk 4 ayında ihracatçıya sunduğu toplam finansman desteğinin döviz bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.4 artarak 13.3 milyar dolara yükseldiğini, hizmet sunulan ihracatçı sayısının da yüzde 17 artışla 9 bin 441'e ulaştığını söyledi. Desteğin 8 milyar dolarının nakdi kredi, 5.3 milyar dolarının ise alacak sigortası olarak sağlandığını anlatan Zeybekci, bu firmaların yüzde 61'inin KOBİ'lerden oluştuğunu kaydetti. Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı toplam finansman desteğinin geçen yıl 39.3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu, bu rakamın 2018'de 50 milyar dolara yükseleceğini belirtti. Böylece Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı toplam destekte yüzde 17'lik bir artış gerçekleştireceğini vurgulayan Zeybekci, "Geçen yıl yüzde 25 olan Eximbank'ın ihracatı destekleme oranını 2018'de yüzde 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
İhracatçıya 50 milyar $
Etiketler: ihracat , Nihat Zeybekci
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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