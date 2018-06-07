48 saatte barış

İMAR Barışı olarak bilinen, 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözecek düzenleme yüzleri güldürdü. Sistemin esaslarını düzenleyen yönetmelik yayımlanırken, başvurular da yarın başlıyor. Başvurular, yapı maliklerinden herhangi biri veya vekili tarafından yapılabilecek. 31 Ekim'e kadar başvuranların Yapı Kayıt Belgesi işlemi 48 saatte tamamlanacak. İşte İmar Barışı ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:
HANGİ YAPILARI KAPSAYACAK?
31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek.
BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE YAPILABİLECEK?
Başvurular yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Bakanlar Kurulu süreyi 1 yıl daha uzatabilecek.
NEREYE BAŞVURULACAK?
İster e-Devlet üzerinden ister 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden başvurulabilecek.
TÜM MALİKLER Mİ BAŞVURACAK?
Yapı Kayıt Belgesi için İmar Barışı'na yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvurulabilecek.
YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.
BELGE NE KADAR SÜREDE ÇIKACAK?
Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içinde vatandaşa dönüş yapılacak. İlgili hesap numarası da bu bildirimde vatandaşa iletilecek. Vatandaş parayı yatırdıktan sonra, 24 saat içinde de Yapı Kayıt Belgesi çıkacak.
YAPININ ARSA DEĞERİ NASIL HESAPLANACAK?
Arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.
YAPININ YAKLAŞIK MALİYETİ NASIL HESAPLANACAK?
Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;
a) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/metrekare
b) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare
c) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/ metrekare
d) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/metrekare
e) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2.000 TL/metrekare
f) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.
200 METREKARE ÜZERİNDEKİ 4 KATLI KONUT
İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300 metrekarelik bina için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
Rayiç değeri: 420 TL
Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000= 300.000 TL
Arsa için emlak vergisi değeri: 200x420.47= 84.094 TL
Toplam bedel: 300.000+84.094= 384.094 TL
Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 384.094x0.03= 11.523 TL
100 METREKARE ÜZERİNDEKİ 2 KATLI KONUT
Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi Bereket Sokak'ta yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
Rayiç değeri: 320 TL
Yapının yaklaşık maliyeti: 125x600= 75.000 TL
Arsa için emlak vergisi değeri: 100x320= 32.000 TL
Toplam bedel: 75.000+32.000= 107.000
Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 107.000x0.03= 3.210 TL
YARIN: YAPI KAYIT BELGESİ NE SAĞLAYACAK?
HANGİ YAPILARI KAPSAYACAK?
31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek.
BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE YAPILABİLECEK?
Başvurular yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Bakanlar Kurulu süreyi 1 yıl daha uzatabilecek.
NEREYE BAŞVURULACAK?
İster e-Devlet üzerinden ister 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden başvurulabilecek.
TÜM MALİKLER Mİ BAŞVURACAK?
Yapı Kayıt Belgesi için İmar Barışı'na yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvurulabilecek.
YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.
BELGE NE KADAR SÜREDE ÇIKACAK?
Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içinde vatandaşa dönüş yapılacak. İlgili hesap numarası da bu bildirimde vatandaşa iletilecek. Vatandaş parayı yatırdıktan sonra, 24 saat içinde de Yapı Kayıt Belgesi çıkacak.
YAPININ ARSA DEĞERİ NASIL HESAPLANACAK?
Arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.
YAPININ YAKLAŞIK MALİYETİ NASIL HESAPLANACAK?
Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;
a) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/metrekare
b) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare
c) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/ metrekare
d) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/metrekare
e) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2.000 TL/metrekare
f) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.
200 METREKARE ÜZERİNDEKİ 4 KATLI KONUT
İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300 metrekarelik bina için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
Rayiç değeri: 420 TL
Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000= 300.000 TL
Arsa için emlak vergisi değeri: 200x420.47= 84.094 TL
Toplam bedel: 300.000+84.094= 384.094 TL
Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 384.094x0.03= 11.523 TL
100 METREKARE ÜZERİNDEKİ 2 KATLI KONUT
Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi Bereket Sokak'ta yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
Rayiç değeri: 320 TL
Yapının yaklaşık maliyeti: 125x600= 75.000 TL
Arsa için emlak vergisi değeri: 100x320= 32.000 TL
Toplam bedel: 75.000+32.000= 107.000
Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: 107.000x0.03= 3.210 TL
YARIN: YAPI KAYIT BELGESİ NE SAĞLAYACAK?
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