Emlak sektöründeki alım satım ve kiralama komisyonlarına fren geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi. Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Emlak ofislerinde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. Aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracıkiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.
Yüksek komisyona fren
Emlakçılar artık kafalarına göre komisyon talep edemeyecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin yüzde 4’ünden fazla olamayacak. Kiralamalarda ise en çok 1 aylık kira bedeli istenebilecek
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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