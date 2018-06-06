Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Ocak'tan Ramazan Bayramı'na kadar üreticilere ödedikleri nakit hibe tutarının 10.1 milyar liraya ulaşmış olacağını belirterek, "Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14.5 milyar liralık tarımsal desteğin yüzde 70'lik kısmını ödemiş olacağız" dedi. Ramazan ayı öncesi üreticilere 8.5 milyar lira ödediklerini, Ramazan başından bu yana da yaklaşık 1.1 milyar lira yatırdıklarını anlatan Fakıbaba, bayrama kadar 500 milyon liralık bir ödeme daha yapmayı planladıklarını söyledi.
Üreticiye bayram müjdesi
Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , Tarım , üreticilere , bayram müjdesi
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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