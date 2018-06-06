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Üreticiye

Üreticiye bayram müjdesi
Gıda, ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Ocak'tan Ramazan Bayramı'na kadar ödedikleri nakit hibe tutarının 10.1 milyar liraya ulaşmış olacağını belirterek, "Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14.5 milyar liralık tarımsal desteğin yüzde 70'lik kısmını ödemiş olacağız" dedi. Ramazan ayı öncesi üreticilere 8.5 milyar lira ödediklerini, Ramazan başından bu yana da yaklaşık 1.1 milyar lira yatırdıklarını anlatan Fakıbaba, bayrama kadar 500 milyon liralık bir ödeme daha yapmayı planladıklarını söyledi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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