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Turizmciye kredi kolaylığı

Turizmciye kredi kolaylığı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği () ile Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle, Türk Eximbank'ın kaynakları, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle TÜRSAB üyesi niteliğindeki seyahat acentelerine kullandırılacak. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KOBİ acenteler için ilk kez böyle bir kredi desteği sağlandığını söyleyerek, "Her bir firma 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 1 yıl ve 2 taksitte ödenebilecek. Firmalarımıza uygun maliyetli, kredi sağlanmış olacak" diye konuştu.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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