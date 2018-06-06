Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, yaz döneminde tatil yapacak yerli turiste, konaklama tesislerinde yer bulmada sıkıntı yaşamamaları için tatillerini erkenden planlamaları tavsiyesinde bulundu. Yurt dışından Türkiye'ye dönük ciddi bir hareket olduğunu vurgulayan Ayık, bu trendin gelecek aylarda da devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Ayık, şöyle konuştu: "Bu sene yurt dışından bizi son derece mutlu eden bir talep var. Bu talep çok hızlı şekilde gelişiyor ve değişiyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çok yoğun bir talep bekliyoruz, dolayısıyla bu aylarda yer bulmada sıkıntı olabilir. Kurban Bayramı Ağustos'un 3'üncü haftasına denk geliyor ki o dönem de yoğun bir tatil dönemidir. Dolayısıyla iç pazardaki ziyaretçilerimizin erken davranmaları onların yararına olur. Böylece hem daha uygun fiyata yer bulabilirler hem de yer bulmayla ilgili sıkıntıları bertaraf etmiş olurlar."
Tatil rallisi
Temmuz ve Ağustos ayı için otellere hem yerli hem yabancı turistten talep yağıyor. Turizmciler, ‘Yer bulmada sıkıntı yaşamamak ve uygun fiyat için erken davranın’ çağrısı yapıyor
Etiketler: Osman Ayık , turist , Türkiye , TURİZM
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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