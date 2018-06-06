Su ve enerji verimliliği sağlayan ürünler üreten Vestel, çevreye duyarlı yatırımlarıyla Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl da 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel City'de 1 yılda 18 bin hanenin harcadığı enerjiye denk gelecek tasarruf sağladık. 11 bin 771 ton karbondioksit salınımını engelledik" dedi.
Tasarruf etti ödül kazandı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , tasarruf , enerji
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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