;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ING Bank’tan ekstra faiz
  2. 1.2 milyonluk simit tezgahı

etti ödül kazandı

Tasarruf etti ödül kazandı
Su ve verimliliği sağlayan ürünler üreten Vestel, çevreye duyarlı yatırımlarıyla Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl da 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldü. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel City'de 1 yılda 18 bin hanenin harcadığı enerjiye denk gelecek sağladık. 11 bin 771 ton karbondioksit salınımını engelledik" dedi.
Etiketler: , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ