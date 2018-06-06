Kolay barış

İmar Barışı düzenlemesinde tek tıkla başvuru imkanı tanındı. İsteyen e-Devlet üzerinden, isteyen de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden başvuru yapabilecek. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de her ilçede başvuru için özel birimler kurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek İmar Barışı kapsamında başvuruların 8 Haziran'da başlayıp 31 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.
48 SAATTE İŞLEM TAMAM
Özhaseki, "Vatandaş e-Devlet'teki forma kimlik bilgileri, nerede oturduğu, parsel numarası, yapının cinsi gibi bilgileri girecek. 24 saat içinde vatandaşa dönüş yapılacak. İlgili hesap numarası da bu bildirimde iletilecek. Parayı yatırdınız, 24 saat içinde de Yapı Kayıt Belgesi çıkacak" dedi. "e-Devlet'ten başvuramam" diyenler için 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde 3-5 masanın ayrılacağını kaydeden Özhaseki, ödenecek bedellerin yüksek olmadığını vurguladı. Özhaseki, "Bu nedenle herkesin başvuracağını düşünüyorum. 40-50 milyar toplanacağına inanıyoruz" diye konuştu.
ÖDEMELER MAKUL
1-2 katlı, gecekondu tipi yapılar için metrekare birim fiyatının 600 lira olarak belirlendiğini açıklayan Özhaseki, bu şekildeki 100 metrekare ev için 60 bin lira rakam çıktığını, üzerine arsa bedeli ekleneceğini ve bunun toplamı üzerinden yüzde 3 ödeneceğini belirtti. Özhaseki, 1-7 katlı binalar için metrekare birim fiyatının bin lira olacağını, üzerindekiler için rakamın daha da artacağını, en üst sınırın özellikle villa tipi evler, lüks yerler ve oteller için 2 bin lira olduğunu bildirdi.
48 SAATTE İŞLEM TAMAM
Özhaseki, "Vatandaş e-Devlet'teki forma kimlik bilgileri, nerede oturduğu, parsel numarası, yapının cinsi gibi bilgileri girecek. 24 saat içinde vatandaşa dönüş yapılacak. İlgili hesap numarası da bu bildirimde iletilecek. Parayı yatırdınız, 24 saat içinde de Yapı Kayıt Belgesi çıkacak" dedi. "e-Devlet'ten başvuramam" diyenler için 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde 3-5 masanın ayrılacağını kaydeden Özhaseki, ödenecek bedellerin yüksek olmadığını vurguladı. Özhaseki, "Bu nedenle herkesin başvuracağını düşünüyorum. 40-50 milyar toplanacağına inanıyoruz" diye konuştu.
ÖDEMELER MAKUL
1-2 katlı, gecekondu tipi yapılar için metrekare birim fiyatının 600 lira olarak belirlendiğini açıklayan Özhaseki, bu şekildeki 100 metrekare ev için 60 bin lira rakam çıktığını, üzerine arsa bedeli ekleneceğini ve bunun toplamı üzerinden yüzde 3 ödeneceğini belirtti. Özhaseki, 1-7 katlı binalar için metrekare birim fiyatının bin lira olacağını, üzerindekiler için rakamın daha da artacağını, en üst sınırın özellikle villa tipi evler, lüks yerler ve oteller için 2 bin lira olduğunu bildirdi.
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