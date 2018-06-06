Kira sözleşmesinin feshinde tarihe dikkat!

Yaptığım kira kontratı, geçen ay doldu. Ancak bu yıl yenileme gereği duymadık. Şimdi ev sahibim evden çıkmamı istiyor. Aksi takdirde dava açacağını söyledi. Sözleşme bitmeden önce de çıkmamı söylemedi. Tavrı nedeniyle dava açmayı planlıyorum.
Ancak kendisinin daha güçlü olduğunu ima ediyor. "Yeter artık mahkemede hesaplaşırız" dedim.
Öncelikli olarak ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı.
Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödemeniz), ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.
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