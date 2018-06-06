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1.2 milyonluk

1.2 milyonluk simit tezgahı
İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki simit yerlerini ihaleyle kiraya verecek. İhale sonucunda simit yerlerinin satışından 1.2 milyonluk gelir bekleniyor. Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 22 adet simit tezgah yerinin ihalesi bugün Belediye Encümeni'nde gerçekleştirilecek. İhalede her biri 1 metrekarelik alan üzerindeki simit satış yerleri, 3 yıllığına kiralanacak. İhalenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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