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’da Musk operasyonu

’nın zararı ’ın koltuğunu salladı. Yönetim kurulu Musk’ın başkanlığı için ‘tamam’ ya da ‘devam’ oyu verecek

Tesla’da Musk operasyonu
Tesla Motors'un kurucu ortağı asıllı Amerikalı mühendis Elon Musk'ın tahtı sallanıyor. 'da, Başkan, CEO ve ürün mimarı olarak görev yapan Musk'ın, başkanlık görevinden alınması gündemde. Tesla'da yüzde 12 hissesi bulunan Jing Zhao, Musk'un başkanlığı bırakarak bağımsız yönetici olmasını önerdi. Hissedarlara danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu da Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yönetimden çıkarılması çağrısı yaptı. Bugün yapılacak yıllık yönetim kurulu toplantısında 'ın başkanlıktan, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak. Tesla, ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar etmişti.
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