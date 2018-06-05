Tesla Motors'un kurucu ortağı Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis Elon Musk'ın tahtı sallanıyor. Tesla'da, Başkan, CEO ve ürün mimarı olarak görev yapan Musk'ın, başkanlık görevinden alınması gündemde. Tesla'da yüzde 12 hissesi bulunan Jing Zhao, Musk'un başkanlığı bırakarak bağımsız yönetici olmasını önerdi. Hissedarlara danışmanlık veren CtW Yatırım Grubu da Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch'un yönetimden çıkarılması çağrısı yaptı. Bugün yapılacak yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın başkanlıktan, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak. Tesla, ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar etmişti.
Tesla’da Musk operasyonu
Tesla’nın zararı Elon Musk’ın koltuğunu salladı. Yönetim kurulu Musk’ın başkanlığı için ‘tamam’ ya da ‘devam’ oyu verecek
Etiketler: Elon Musk , Tesla , Güney Afrika
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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