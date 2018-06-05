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Sıfır atık kazancı

Sıfır atık kazancı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilk 5 ayda tasarruf rekoru kırıldı. Kağıt, metal, cam, plastik ile bitkisel atık yağ şeklinde 5 ana başlıktan oluşan geri kazanımda 2002'de yüzde 0.7 olan geri kazanım oranı yüzde 13'e çıktı. 11'nci ayında Avrupa Birliği ülkelerinin geri dönüşüm rakamlarına yaklaşan proje ile ekonomiye yılda 12 milyar lira kazanım olacak. 2023'te geri kazanımda yüzde 35'e ulaşılması hedefleniyor.


TÜLAY CANBOLAT
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