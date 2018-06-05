Memurun-emeklinin zammı arttı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin ve memurların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. İlk 5 aylık enflasyon belli oldu, zam oranları şekillenmeye başladı. İlk 5 enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3.5 artışa ilaveten yüzde 2.39 fark çıktı. Haziran enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak.
TEK VERİ KALDI
Hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu dün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verisine göre bu oran artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark da, Haziran ayı enflasyon verisine göre artacak ya da azalacak.
MAYIS ENFLASYONU %1.62
Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.62 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 12.15 oldu. Ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 5.21 ile giyim ve ayakkabıda görülürken, ulaştırmadaki artış yüzde 2.32 olarak gerçekleşti. Yıllık en fazla artış ise yüzde 20.02 ile ulaştırmada gerçekleşti. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşü yüzde 34.39 ile sivri biberde görüldü.
TEK VERİ KALDI
Hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu dün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verisine göre bu oran artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark da, Haziran ayı enflasyon verisine göre artacak ya da azalacak.
MAYIS ENFLASYONU %1.62
Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 1.62 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 12.15 oldu. Ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 5.21 ile giyim ve ayakkabıda görülürken, ulaştırmadaki artış yüzde 2.32 olarak gerçekleşti. Yıllık en fazla artış ise yüzde 20.02 ile ulaştırmada gerçekleşti. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşü yüzde 34.39 ile sivri biberde görüldü.
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