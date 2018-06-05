Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından olan İngiliz bayraklı 'Solandge', Bodrum'a geldi. Katarlı bir prensin Bodrum'da yapacağı düğün için getirildiği öğrenilen, haftalık kira bedeli 1 milyon euro olan yat 85 metre uzunluğunda. Kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA, sinema salonu, 2 mini denizaltı ve su sporları ünitesi bulunan yat, 220 bin litre yakıtla 6 bin mil yol kat edebiliyor.
Lüks ha'yat'
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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