Dünyanın en büyüğü açılıyor

Dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastane kompleksi olma özelliğine sahip Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, inşaatın bittiğini söyleyerek, "Malzeme alımlarında sona yaklaşıldı. Taşınmalar bölüm bölüm yapılacak. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi için çalışma yürütülüyor" dedi. Günlük 100 bin kişinin ziyaret edeceği hastane kompleksine, 6 başhekim atanacak, hastaneyi 2 CEO yönetecek. 3 bin 600 yataklı hastanede sağlık personelinin dışında bin 500 kişi hizmet verecek.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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