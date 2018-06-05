2.5 milyona piyango

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polisler, öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve idareciler için verdiği 3 bin 600 ek gösterge müjdesi büyüdü. Toplam 1.5 milyon polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte daha önce bu görevlerden emekli olan 1 milyona yakın vatandaş da bu haktan yararlanacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" dedi.
1 MİLYONU EMEKLİ
Düzenlemenin kamu görevlilerine getirisine ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti: "Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533, ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak." 270 bin polis, 1 milyonu aşkın öğretmen, 117 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Bu mesleklerden emekli sayısının da 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Hazal ATEŞ
1 MİLYONU EMEKLİ
Düzenlemenin kamu görevlilerine getirisine ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti: "Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533, ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak." 270 bin polis, 1 milyonu aşkın öğretmen, 117 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Bu mesleklerden emekli sayısının da 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Hazal ATEŞ
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