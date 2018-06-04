Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonla mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirterek, "Merkez Bankası ile çok yakın işbirliğimiz var. Kamu fiyat ayarlamalarının enflasyonist baskı yaratmaması, özellikle vergi ayarlamalarıyla enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında, imkanlarımız çerçevesinde, vergi indirimleri yapmak dahil her türlü tedbiri alacağız" dedi. Aldıkları son gider artırıcı tedbirleri topluma ilave yük getirmeden, vergi artışı yapmadan, uygun araçlarla telafi edeceklerini belirten Ağbal, vergi istisnalarına da değinerek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde tüm vergi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti düzenlemelerini gözden geçirme çalışmalarını bitireceğiz."
Vergi indirimi yapılabilir
Etiketler: Naci Ağbal , enflasyon , vergi
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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