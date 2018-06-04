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indirimi yapılabilir

Vergi indirimi yapılabilir
Maliye Bakanı Naci Ağbal, la mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirterek, "Merkez Bankası ile çok yakın işbirliğimiz var. Kamu fiyat ayarlamalarının enflasyonist baskı yaratmaması, özellikle ayarlamalarıyla enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında, imkanlarımız çerçevesinde, vergi indirimleri yapmak dahil her türlü tedbiri alacağız" dedi. Aldıkları son gider artırıcı tedbirleri topluma ilave yük getirmeden, vergi artışı yapmadan, uygun araçlarla telafi edeceklerini belirten Ağbal, vergi istisnalarına da değinerek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde tüm vergi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti düzenlemelerini gözden geçirme çalışmalarını bitireceğiz."
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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