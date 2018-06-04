Otomotiv ihracatı zirve yaptı

Türkiye'nin yaptığı toplam ihracat içinde sektörlere bakıldığında lider sektörün 12 yıldır otomotiv endüstrisi olduğu görülüyor. İhracat artış grafiği aralıksız 28 aydır süren otomotiv endüstrisinin Mayıs ayındaki ihracatı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2.8 milyar dolar oldu.
MAYIS REKORU
Bugüne kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracatına imza atan sektörün, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 20 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi, 2018 yılının ilk 5 aylık ihracatını da yüzde 17 oranında artırarak 13 milyar 894 milyon dolara çıkardı. Mayıs ayı performansındaki temel etken; otomotiv yan sanayi ihracatındaki yüzde 24 oranındaki artış olurken, binek otomobiller ihracatı ise yüzde 4 düştü. En büyük ihracat pazarları olan Almanya ve İtalya'da yüzde 5 artış kaydedilirken, Fransa'ya artış ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 50 düştü. ABD'ye yönelik düşüşte binek otomobil ihracatının durması temel faktör oldu.
YAN SANAYİ DOPİNGİ
Ürün grupları bazında bakıldığında, Mayıs'ta otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayiinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 23 artarken, Fransa'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 47, ABD'ye yüzde 49, Rusya'ya yüzde 56 artış kaydedildi.
AB'YE YOLLADIK
Açıklanan verilere göre; ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 2.2 milyar dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı da yüzde 80 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 33'er artış, Ortadoğu ülkelerine yüzde 17 düşüş yaşandı.
HALİT BOLKAN
MAYIS REKORU
Bugüne kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracatına imza atan sektörün, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 20 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi, 2018 yılının ilk 5 aylık ihracatını da yüzde 17 oranında artırarak 13 milyar 894 milyon dolara çıkardı. Mayıs ayı performansındaki temel etken; otomotiv yan sanayi ihracatındaki yüzde 24 oranındaki artış olurken, binek otomobiller ihracatı ise yüzde 4 düştü. En büyük ihracat pazarları olan Almanya ve İtalya'da yüzde 5 artış kaydedilirken, Fransa'ya artış ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 50 düştü. ABD'ye yönelik düşüşte binek otomobil ihracatının durması temel faktör oldu.
YAN SANAYİ DOPİNGİ
Ürün grupları bazında bakıldığında, Mayıs'ta otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayiinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 23 artarken, Fransa'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 47, ABD'ye yüzde 49, Rusya'ya yüzde 56 artış kaydedildi.
AB'YE YOLLADIK
Açıklanan verilere göre; ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 2.2 milyar dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı da yüzde 80 olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 33'er artış, Ortadoğu ülkelerine yüzde 17 düşüş yaşandı.
HALİT BOLKAN
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