Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719'a yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin toplam mevduatı da 995 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2017'ye kıyasla 9 bin 170 kişi artarak 136 bin 139'a ulaşırken, toplam mevduatları da 907 milyar 986 milyon liraya yükseldi.
Milyoner sayısı 150 bine dayandı
Etiketler: BDDK , milyonerler kulübü
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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