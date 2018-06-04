Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Silivri'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 18-29 Haziran arasında yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz'da yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını kaydederek, 198 bin liradan başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 liradan başlayacağını aktardı. Proje kapsamında 934 konutun alt gelir grubunda, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı. Projedeki alt gelir grubuna yönelik satışa sunulacak 934 konutun 234'ünü emeklilere vereceklerini anlatan Turan, "Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin lira peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin lira peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecek" dedi. Emekliler, ayda 700 lira taksitle ev sahibi olabilecek.
Emekliye ayda 700 TL’ye konut fırsatı
Etiketler: TOKİ
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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