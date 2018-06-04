Emekliye 355 TL

2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca kişinin gözü intibakta. Anayasa Mahkemesi'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. Emekliler, 24 Haziran'da milletvekili seçilenlerden intibak düzenlemesini Meclis'e taşımasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da aynı kriterlere göre intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Gazetemizi arayan emekliler de ikramiye düzenlemesiyle sevindiklerini belirterek, "Şimdi de beklentimiz intibak. Bu konuda umutluyuz. 2000'den önce emekli olanlar gibi bizler için de intibak düzenlemesi şart" yorumlarını yaptı.
YENİDEN HESAPLANACAK
Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bunun için yasa çıkarılacak. Ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.
GÖZLER ENFLASYONDA
Yaklaşık 12 milyon emekli bu hafta ikramiyelerini almaya hazırlanırken; bugün açıklanacak enflasyon verilerini de merakla bekliyor. İlk 5 aylık enflasyon belli olacak. Bu da emeklilerin Temmuz zammını büyük ölçüde şekillendirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memur emeklileri de ne kadar enflasyon farkı alabilecekleri konusunda ipucu edinecek.
YENİDEN HESAPLANACAK
Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bunun için yasa çıkarılacak. Ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.
GÖZLER ENFLASYONDA
Yaklaşık 12 milyon emekli bu hafta ikramiyelerini almaya hazırlanırken; bugün açıklanacak enflasyon verilerini de merakla bekliyor. İlk 5 aylık enflasyon belli olacak. Bu da emeklilerin Temmuz zammını büyük ölçüde şekillendirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memur emeklileri de ne kadar enflasyon farkı alabilecekleri konusunda ipucu edinecek.
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