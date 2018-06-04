320 milyar $’lık fonlara dev teşvik

Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırarken; girişimcilerin, küçük işletmelerin önünü açan yapısal reform ve yatırım atağı başlıyor. Girişimcilerin hayallerini paraya dönüştürmesi için dünyada 320 milyar dolara ulaşan girişim sermayesi fonlarının Türkiye'de ofis açmaları, yerli fonlarla ortaklık kurmaları teşvik edilecek. Finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik üst fonlar etkin bir şekilde çalıştırılacak. Kısa vadede yatırıma dönüşecek fon büyüklüğü 4 milyar doların üzerine çıkacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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