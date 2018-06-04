15 milyon kişi ev sahibi oldu

Hükümetin tabana yaymaya çalıştığı mali destekler, ekonomiye duyulan güven vatandaşı ev sahibi yaptı. AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde büyük gelişme gösteren inşaat sektörü yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlarken, 15 milyona yakın vatandaş da ev sahibi oldu. Bu yılın sonuna kadar da 2 milyona yakın kişinin ev sahibi olması bekleniyor. Konut sektörünü canlandırmak için faizin yüzde 0.98'e çekilmesiyle birlikte 3 haftalık dönemde kullanılan konut kredisi miktarı da 4 milyara yaklaştı. Konut satışında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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