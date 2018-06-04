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15 milyon kişi ev sahibi oldu

15 milyon kişi ev sahibi oldu
Hükümetin tabana yaymaya çalıştığı mali destekler, ekonomiye duyulan güven vatandaşı ev sahibi yaptı. AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde büyük gelişme gösteren inşaat sektörü yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlarken, 15 milyona yakın vatandaş da ev sahibi oldu. Bu yılın sonuna kadar da 2 milyona yakın kişinin ev sahibi olması bekleniyor. sektörünü canlandırmak için faizin yüzde 0.98'e çekilmesiyle birlikte 3 haftalık dönemde kullanılan konut kredisi miktarı da 4 milyara yaklaştı. Konut satışında , , İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti.


Hazal ATEŞ
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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