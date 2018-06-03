Milli otomobil Karakaş’a emanet

Otomobilde yerli bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan ve 2 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinatörlüğünde bir araya gelip güçlerini birleştirerek Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 babayiğit, önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar atıldı.
CEO BELLİ OLDU
Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin başına, dünyada küresel otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Türkiye'nin otomobilinin tasarımının, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor. Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.
KİMDİR?
Mehmet Gürcan Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Karakaş, mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başladı. Karakaş, son 5 senedir Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyordu.
CEO BELLİ OLDU
Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin başına, dünyada küresel otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Türkiye'nin otomobilinin tasarımının, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor. Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.
KİMDİR?
Mehmet Gürcan Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Karakaş, mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başladı. Karakaş, son 5 senedir Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyordu.
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