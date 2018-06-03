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İşsize bayram ücreti

İşsize bayram ücreti
İŞKUR tarafından verilen ödenekleri Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek. Bayramdan önce de yaklaşık 440 bin işsiz vatandaşa yaklaşık 370 milyon liralık ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı en düşük 811 lira yüksek olarak 1.611 lira ödeniyor. İşsizlik maaşı almak için son 3 yılda 600 gün prim ödemek ve son 120 günde kesintisiz prim ödemek gerekiyor.
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