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Bayramda bütün biletler tükendi

Bayramda bütün biletler tükendi
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, "8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. O tarihten bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık" dedi. Özcan, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri olsa da bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle otobüs biletlerine talep arttığını belirtti.
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