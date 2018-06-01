İSTanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Uber sürücülerine, 'Belediyelerin turizm firmalarına verdiği Turizm İşletme Belgesi'ni kullanmayın' uyarısı geldi. Hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu: "Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Belediye olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmasın. Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse 2 yıl süreyle belge iptal edilecek. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesi'ni kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek. Turizm Belgesi alan kişi veya firma bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan tursitleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir."
Uber’e şok yasak
Etiketler: Turizm İşletme Belgesi , TURİZM , Uber
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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