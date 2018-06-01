;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bayramda tatildeyiz
  2. Emekliye her yıl zamlı ikramiye

coştu

İlk 4 ayda yüzde 32.5 artışla yaklaşık 7.7 milyon yabancı e ev sahipliği yapan , 5 milyar doları aşkın gelir elde etti

Turizm coştu
Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında Ocak- Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.55, Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.27 artış oranına ulaştı. Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan 'ye, Nisan'da 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi. İlk 4 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle takip etti. Nisan'da ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla , Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Türkiye'nin 4 ayda den kazandığı gelir ise 5 milyar doları aştı.

İLK 10 ARASINDAYIZ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) da lerin dünyada en çok harcama yaptıkları ülkeleri açıkladı. Buna göre; Türkiye geçtiğimiz yıldan itibaren kazandığı 37 milyar dolar turizm geliriyle dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı. Turizm geliriyle dünya genelinde , , , ve gibi önemli turizm destinasyonlarını geride bırakan Türkiye, Avrupa'da ise , , ve Portekiz'i geçti.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ