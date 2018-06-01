Turizm coştu

Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında Ocak- Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.55, Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.27 artış oranına ulaştı. Yılın ilk 4 aylık bölümünde 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'ye, Nisan'da 2 milyon 655 bin 561 yabancı geldi. İlk 4 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke 858 bin 17 kişiyle İran oldu. İran'ı 671 bin 665 kişiyle Almanya takip etti. Nisan'da ise 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Türkiye'nin 4 ayda turizmden kazandığı gelir ise 5 milyar doları aştı.
İLK 10 ARASINDAYIZ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) da turistlerin dünyada en çok harcama yaptıkları ülkeleri açıkladı. Buna göre; Türkiye geçtiğimiz yıldan itibaren kazandığı 37 milyar dolar turizm geliriyle dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı. Turizm geliriyle dünya genelinde Japonya, Hindistan, Brezilya, Mısır ve Avustralya gibi önemli turizm destinasyonlarını geride bırakan Türkiye, Avrupa'da ise Yunanistan, İsviçre, Avusturya ve Portekiz'i geçti.
İLK 10 ARASINDAYIZ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) da turistlerin dünyada en çok harcama yaptıkları ülkeleri açıkladı. Buna göre; Türkiye geçtiğimiz yıldan itibaren kazandığı 37 milyar dolar turizm geliriyle dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı. Turizm geliriyle dünya genelinde Japonya, Hindistan, Brezilya, Mısır ve Avustralya gibi önemli turizm destinasyonlarını geride bırakan Türkiye, Avrupa'da ise Yunanistan, İsviçre, Avusturya ve Portekiz'i geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.