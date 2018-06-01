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vergisi düşecek

Kurumlar vergisi düşecek
Maliye Bakanı , vergisi oranının düşeceğini belirterek, "Küresel rekabet açısından bu oranların aşağı çekilmesi lazım. Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz" diye konuştu. Para ve maliye politikalarının uyum içinde olacağını ve birbirini destekleyeceğini kaydeden Ağbal, "Bu uyuma her zaman önem verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.
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