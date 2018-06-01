Maliye Bakanı Naci Ağbal, kurumlar vergisi oranının düşeceğini belirterek, "Küresel rekabet açısından bu oranların aşağı çekilmesi lazım. Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz" diye konuştu. Para ve maliye politikalarının uyum içinde olacağını ve birbirini destekleyeceğini kaydeden Ağbal, "Bu uyuma her zaman önem verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.
Kurumlar vergisi düşecek
Etiketler: Naci Ağbal , Kurumlar
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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