Kurumlar vergisi düşecek

Bakanı Naci Ağbal kurumlar vergisi oranının düşeceğini belirterek, "Küresel rekabet açısından bu oranların aşağı çekilmesi lazım. Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz" diye konuştu. Para ve maliye politikalarının uyum içinde olacağını ve birbirini destekleyeceğini kaydeden Ağbal, "Bu uyuma her zaman önem verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.