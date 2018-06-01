İstanbul ilçeleriyle fark attı

Reıdın'in sosyoekonomik derecelendirme çalışmasına göre; Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilçesinin 8'i İstanbul'da. Listede ilk 3 sırayı Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi 7'nci, Muğla'nın Bodrum ilçesi ise 9'uncu sıradan ilk 10'a girerek, sosyoekonomik açıdan en yaşanabilir ilçeler arasında yer almayı başardı. Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini gösteren sosyoekonomik derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, 2015-2017 dönem aralığında en yaşanabilir ilçelerin başında gelen Beşiktaş, geçen yıl da zirveyi kaptırmadı.
Aynı dönem içinde yerini korumayı başaran bir diğer bölge de 4'üncü sırada yer alan İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu. Çalışma sonuçları sıralama yönüyle değerlendirildiğinde ise İstanbul ilçelerinden Kadıköy'ün Beyoğlu'nu geride bırakıp 2017'de ikinci sıraya yükseldiği görülüyor. 2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider olan İstanbul'un, mahalle düzeyinde de liderliğini koruduğu dikkat çekiyor. 2016 sonuçlarına göre, bin 255 mahalle arasında ikinci sırada yer alan Bebek, 2017 yılında en yaşanabilir mahalleler arasında zirveye oturdu. Bebek'i; Levazım, Akat, İstinye ve Arnavutköy mahalleleri takip etti.
YAVUZ KARAMAN
Aynı dönem içinde yerini korumayı başaran bir diğer bölge de 4'üncü sırada yer alan İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu. Çalışma sonuçları sıralama yönüyle değerlendirildiğinde ise İstanbul ilçelerinden Kadıköy'ün Beyoğlu'nu geride bırakıp 2017'de ikinci sıraya yükseldiği görülüyor. 2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider olan İstanbul'un, mahalle düzeyinde de liderliğini koruduğu dikkat çekiyor. 2016 sonuçlarına göre, bin 255 mahalle arasında ikinci sırada yer alan Bebek, 2017 yılında en yaşanabilir mahalleler arasında zirveye oturdu. Bebek'i; Levazım, Akat, İstinye ve Arnavutköy mahalleleri takip etti.
YAVUZ KARAMAN
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