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Bayramda tatildeyiz

Bayramda tatildeyiz
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını hatırlatarak, "Arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunuyor. Buna rağmen bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz" dedi. Kişi başı gecelik fiyatın 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığını kaydeden Bağlıkaya, " sektörünün bu bayram cirosunun 500 milyon lira olmasını bekliyoruz" dedi.
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