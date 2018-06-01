Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olacağını hatırlatarak, "Arife günü dışarıda bırakılırsa 3 günlük bir tatil süreci bulunuyor. Buna rağmen bayram dönemi talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15-20 civarında artış yaşanıyor. Bayram döneminde yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acenteleri aracılığıyla tatile çıkacağını öngörüyoruz" dedi. Kişi başı gecelik fiyatın 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıktığını kaydeden Bağlıkaya, "Turizm sektörünün bu bayram cirosunun 500 milyon lira olmasını bekliyoruz" dedi.
Bayramda tatildeyiz
Etiketler: TURİZM
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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