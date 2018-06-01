Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından hazırlanan AVM Endeksi, Nisan'da yüzde 18.3 artış kaydederek 246 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir metrekare alan başına düşen cirolar, İstanbul'da bin 122 lira, Anadolu'da 816 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 938 lira alarak saptandı. Bu alanda en yüksek artış, teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Bunda kurdaki artış ve Ramazan ayının yaklaşıyor olması etkili oldu. Ziyaret sayısı endeksinde de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1'lik bir azalış yaşandığı gözlendi.
AVM Ciro Endeksi yüzde 18.3 arttı
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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