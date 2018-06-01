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250 milyon dolarlık oyun

250 milyon dolarlık oyun
2012 yılında kurulan Türk şirketi Gram Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı. ve 'da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren ve innovatif bir mobil oyun stüdyosu olan Gram Games'in Kurucu Ortağı Mehmet Ecevit, kültürünü, takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu;
Zynga'nın dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.
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