250 milyon dolarlık oyun

2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı. İstanbul ve Londra'da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faaliyet gösteren ve innovatif bir mobil oyun stüdyosu olan Gram Games'in Kurucu Ortağı Mehmet Ecevit, Gram Games kültürünü, takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu;
Zynga'nın dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.
Zynga'nın dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.
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