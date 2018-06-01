Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 4-11 Haziran tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
18 bin sağlıkçı alınacak
Etiketler: kamu personel , Sağlık Bakanlığı , ÖSYM
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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