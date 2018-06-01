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18 bin sağlıkçı alınacak

18 bin sağlıkçı alınacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce () merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 4-11 Haziran tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde, Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) 'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
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