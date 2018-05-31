SOCAR Türkiye Başkanı Vagif Aliyev, Türkiye'nin Şahdeniz-1'den aldığı gazla TANAP üzerinden gelecek Şahdeniz-2 gazının fiyatlarının birbirinden farklı olduğunu belirterek, "BOTAŞ'ın gaz fiyatları ticari sır ama TANAP ile alacağı gazın ithal ettiği diğer kaynaklar arasında en ucuz gaz olduğunu söyleyebilirim" dedi. Aliyev, 12 Haziran'da Eskişehir'de açılışı yapılacak olan TANAP üzerinden ilk ticari gazın 30 Haziran'da BOTAŞ sistemine verileceğini, 2 milyar metreküp gaz hacminin 2020'de 3 katına çıkacağını kaydetti.
TANAP gazı ucuzlatacak
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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