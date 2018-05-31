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gazı ucuzlatacak

TANAP gazı ucuzlatacak
SOCAR Türkiye Başkanı Vagif Aliyev, 'nin Şahdeniz-1'den aldığı gazla üzerinden gelecek Şahdeniz-2 gazının fiyatlarının birbirinden farklı olduğunu belirterek, "BOTAŞ'ın gaz fiyatları ticari sır ama TANAP ile alacağı gazın ithal ettiği diğer kaynaklar arasında en ucuz gaz olduğunu söyleyebilirim" dedi. Aliyev, 12 Haziran'da 'de açılışı yapılacak olan TANAP üzerinden ilk ticari gazın 30 Haziran'da BOTAŞ sistemine verileceğini, 2 milyar metreküp gaz hacminin 2020'de 3 katına çıkacağını kaydetti.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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