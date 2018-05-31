;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 5 milyon istihdamın yol haritası hazır
  2. Devler büyüdü

Dijital devrimi

Dijital taksi devrimi
TETAŞ Elektronik'in yeni nesil platformu Taxi 7x24, mobil iletişim, içerik ve ödeme altyapısı için ile işbirliğine giderek taksileri dijitalleştiriyor. Sistemde her taksiye biri yolcu kullanımında olmak üzere 2 adet tablet yerleştirilecek. Tabletler sayesinde şoförler, taksi çağrılarını kolayca alabilecek ve navigasyon üzerinden rahatlıkla gidebilecek. Müşteriler ise tablet üzerinden internete girebilecek. 7x24 platformunda BiP uygulaması ile yolcular tek dokunuşla taksi çağırabilecek. Paycell ile de taksi ücretini Turkcell hattı üzerinden ödeyebilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun 'de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını kaydetti.
Etiketler: , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ