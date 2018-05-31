TETAŞ Elektronik'in yeni nesil taksi platformu Taxi 7x24, mobil iletişim, içerik ve ödeme altyapısı için Turkcell ile işbirliğine giderek taksileri dijitalleştiriyor. Sistemde her taksiye biri yolcu kullanımında olmak üzere 2 adet tablet yerleştirilecek. Tabletler sayesinde şoförler, taksi çağrılarını kolayca alabilecek ve navigasyon üzerinden rahatlıkla gidebilecek. Müşteriler ise tablet üzerinden internete girebilecek. 7x24 platformunda BiP uygulaması ile yolcular tek dokunuşla taksi çağırabilecek. Paycell ile de taksi ücretini Turkcell hattı üzerinden ödeyebilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını kaydetti.
Dijital taksi devrimi
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
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