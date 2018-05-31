5 milyon istihdamın yol haritası hazır

Hükümet, 24 Haziran seçimlerinin ardından da yüksek, nitelikli, kapsayıcı büyüme ile istihdama öncelik vermeye devam edecek. 5 milyon istihdam için şu adımlar atılacak:
● Kamu istihdam portalı kuruluyor. Kamu istihdamında erişim kolaylaşacak, bürokratik yük azaltılacak.
● İş tecrübesi kazanım programları başlatılacak.
● Yurt dışında yetişen gençlere kamuda istihdam için yeni KPSS modeli kurulacak.
● Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak.
● Uzun süreli işsiz kalanlara 'dönüşü hızlandırma' kursları başlatılacak.
● 2 milyon 250 bin kişi aktif işgücü piyasası programlarından yararlanacak. Siber güvenlik, oyun geliştirme uzmanı gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni kurslardan yararlanan genç sayısı artacak.
● Yerinden öğretmen istihdamı sağlanacak.
● Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak, istihdam merkezine dönüştürülecek.
● Kadın kooperatiflerine iş geliştirme, pazarlama destekleri verilecek. Yerel kuruluşlarda kadın istihdamına yönelik projelere teknik destek verilecek.
● İşverenlerin staj yükümlülükleri basitleştirilecek.
● AB'nin aday ülkelere yönelik katılım öncesi yardım aracı kapsamında 5.2 milyar lira yeni yatırımla ilave 10 bin yeni yatırım desteklenecek. Böylece 50 bin yeni istihdam yaratılacak.
● 2020'de Silvan Barajı inşaatı tamamlanarak en az 200 bin doğrudan, dolaylı istihdam sağlanacak. Baraj, santral projeleri de toplamda yaklaşık 1 milyon kişiye iş kapısı açacak.
ATEŞ Hazal
● Kamu istihdam portalı kuruluyor. Kamu istihdamında erişim kolaylaşacak, bürokratik yük azaltılacak.
● İş tecrübesi kazanım programları başlatılacak.
● Yurt dışında yetişen gençlere kamuda istihdam için yeni KPSS modeli kurulacak.
● Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak.
● Uzun süreli işsiz kalanlara 'dönüşü hızlandırma' kursları başlatılacak.
● 2 milyon 250 bin kişi aktif işgücü piyasası programlarından yararlanacak. Siber güvenlik, oyun geliştirme uzmanı gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni kurslardan yararlanan genç sayısı artacak.
● Yerinden öğretmen istihdamı sağlanacak.
● Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak, istihdam merkezine dönüştürülecek.
● Kadın kooperatiflerine iş geliştirme, pazarlama destekleri verilecek. Yerel kuruluşlarda kadın istihdamına yönelik projelere teknik destek verilecek.
● İşverenlerin staj yükümlülükleri basitleştirilecek.
● AB'nin aday ülkelere yönelik katılım öncesi yardım aracı kapsamında 5.2 milyar lira yeni yatırımla ilave 10 bin yeni yatırım desteklenecek. Böylece 50 bin yeni istihdam yaratılacak.
● 2020'de Silvan Barajı inşaatı tamamlanarak en az 200 bin doğrudan, dolaylı istihdam sağlanacak. Baraj, santral projeleri de toplamda yaklaşık 1 milyon kişiye iş kapısı açacak.
ATEŞ Hazal
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